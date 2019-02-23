İstanbullular dikkat! Bir uyarı da AKOM'dan: İki gün boyunca...

AKOM'dan İstanbul için önemli bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölümü, balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sistemin etkisi ile yeni hafta başına kadar (Pazartesi sabah) rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla tam fırtına şeklinde (40-80km/s) esmesi, sıcaklıkların 0-4 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Hâlihazırda özellikle Avrupa yakası ile Boğaz çevresinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülen yağışların öğle saatlerinden sonra il geneline yayılarak kar şeklinde Pazar akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7 bin 083 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır.