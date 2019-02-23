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'den ve uyarısı! 'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

'den özellikle 'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren ve uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Günlerdir süren uyarıların ardından, İstanbul'da beklenen kar yağışı dün itibari ile şehre giriş yaptı ve son derece şiddetli bir şekilde etkisini gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kış araçları yollarda çalışmalarını sürdürürken oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?' sorusu da bireyler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, saatlik hava tahminleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmin raporları...

Giriş Tarihi: 24.2.2019 07:26 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 07:37
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

Yurt genelinde soğuk havalar ve etkisini gösteriyor. tarafından yapılan uyarılarının ardından da 'da kar yağışı dün itibari ile kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Yoğun bir tipi şeklinde ve şiddetli rüzgarla İstanbul'u beyaza boyayan kar yağışı, bireylerin en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt ararken İstanbul'da yaşayan yurttaşlar ise 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de günlük tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul için saatlik tahminlerle ile hava durumu bilgileri...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?
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