Savcı ceza artırımı istedi

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ABD'li fotoğrafçı Sarai Sierra, seyahat için geldiği İstanbul'da kayıplara karışmış, günler süren aramalar sonrası cesedi 2 Şubat 2013'te Fatih ilçesi Ahırkapı Feneri yakınlarındaki tarihi surlarda bulunmuştu. 'Laz Ziya' adıyla tanınan şüpheli Ziya Tasalı deliller ışığında tutuklandı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek', 'nitelikli cinsel istismar' ve 'hırsızlık' suçlarından müebbet hapis ve 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Tasalı'nın dosyası Yargıtay'a gitti. Yargıtay, ömür boyu hapsi onadı ancak diğer cezayı 'üst sınırdan' verilmediği gerekçesiyle bozdu. Önceki gün yargılama yeniden başladı. Savcıya göre, surlarda genç kadını gören Ziya Tasalı öpmek için hamle yapınca kadının tepkisiyle karşılaştı. Tasalı, tecavüz etmek istediği kadını öldürdü... Sarai Sierra'nın vücudunda ve giysilerinde Tasalı'ya ait sperm ve DNA bulgularına rastlandığını ancak tecavüz olayı yaşanmadığını belirten savcı, kadının montunu ve cep telefonunu alan Ziya Tasalı'nın 'cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlık' suçlarından 14 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi. Aile Bakanlığı'nın avukatı, suçun tamamlandığını ve buna göre ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Müşteki Bexiada Jimenez'in avukatı Ceren Şarman Tunç da aynı görüşü belirtti. Duruşma karar için erteledi.