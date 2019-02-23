TIR sinyalizasyon direğine çarptı, karayolu balıklarla kaplandı

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Söke- Milas karayolu Didim yol ayrımında meydana geldi. Didim Akyeniköy'den Muğla'nın Milas ilçesi yönüne giden 48 ABA 301 plakalı balık yüklü TIR, virajda, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR dorsesinin yan kapağı açıldı ve tonlarca balık yola döküldü. Balıkla kaplanan yol, Milas yönüne trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola dökülen balıklar ise çevredekilerin de yardımıyla toplanarak, çağrılan kamyonete yüklendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla yoldaki trafik normal seyrine döndü. Balıkların Didim'den Milas'taki bir işletmeye götürüldüğü öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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