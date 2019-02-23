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Yasa dışı bahisçilerin hesaplarından adeta para fışkırıyor

Adana merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 109 kişiden 33'ü adliyeye sevk edilirken, çete üyelerinin hesaplarında milyonlarca lira para bulunduğu öğrenildi. 278 hesaptan tespit edilen para trafiğinin 30 milyon 240 bin lira olduğu bildirildi. Çete liderinin de bir otelde tatil yaparken yakalandığı ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 11:12
Yasa dışı bahisçilerin hesaplarından adeta para fışkırıyor

Adana merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda otelde tatil yaparken gözaltına alınan çete lideri ve 108 kişiden 33'ü adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin kullandığı 278 hesaptaki para trafiğinin 30 milyon 240 bin lirayı bulduğu bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, KKTC bağlantılı iki ayrı internet sitesi üzerinden 'yasa dışı bahis' oynatarak, kazandıkları yüklü miktardaki paraları da yurt dışına aktarıp, devleti zarara uğratan Riber Ö. liderliğinde bir çete olduğunu belirledi.

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Yasa dışı bahisçilerin hesaplarından adeta para fışkırıyor
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