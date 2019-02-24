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'da ambulansın çarptığı yaya öldü

Trafik kazasında ağır yaralanana bir kişiyi hastaneye yetiştirmeye çalışan , Çevre Yolu'ndan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Öğretmen olduğu öğrenilen 57 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulanstaki yaralı ise, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 22:54
Antalya'da ambulansın çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ambulansın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişiyi Antalya'ya nakleden özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans, Hurma Mahallesi'nde Batı Çevre Yolu'nun karşısına geçmeye çalışan Burhanettin Şirin'e (57) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Şirin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Ambulanstaki yaralı ise çağrılan başka bir ambulansla hastaneye gönderildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şirin'in cesedi, cenaze nakil aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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