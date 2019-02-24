Avrasya Kitap Festivali başladı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen ve Turkuvaz Kitap'ın da yer aldığı "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle buluştu. Açılış törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Kötü hava koşullarına rağmen geniş bir katılımla başlayan festivalde okurların yoğun ilgi gösterdiği standlardan biri de Turkuvaz Kitap oldu. Turkuvaz Kitap, plastik kullanımını azaltmaya yönelik uygulamaları festivale taşıdı. Turkuvaz okuyucularına kitaplar, bez çantalar, kağıt torbalar satıldı. 72 ülkeden 200 civarında yayıncı ve ajans, Türkiye'den 103 yayıneviyle bir araya gelip, telif alışverişi yapacak. Festival 3 Mart'a kadar sürecek.