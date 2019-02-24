Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > BİM aktüel ürünleri haftanın kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri tam sayfa listesi burada

BİM aktüel ürünleri haftanın kataloğu yayınlandı! Cuma BİM aktüel ürünleri tam sayfa listesi burada

Haftanın merakla beklenen yayınlandı. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı ve çeşitli ürünler sunan BİM marketler zinciri, Cuma günü için de birbirinden çeşitli indirimli ürünleri satışa sunacak. Cep telefonundan ev tekstiline kadar onlarca çeşitli ürünü içeren kataloğu, en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte, 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri...

Giriş Tarihi: 24.2.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 10:47
BİM aktüel ürünleri haftanın kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri tam sayfa listesi burada

Müşterilerine sunduğu indirimli çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, 1 Mart Cuma indirimli ürünler listesini açıkladı. BİM'in internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıklaması ile milyonlarca yurttaş 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürün olarak cep telefonu dikkat çekerken, ev ekonomisine yönelik satışa sunulacaklar da oldukça iddiali. Peki, 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

1 Mart Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM aktüel ürünleri haftanın kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri tam sayfa listesi burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN