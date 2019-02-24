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Son dakika: 'de kar tatili

Son dakika haberine göre yoğun kar yağışı nedeniyle 'de 25 Şubat 2019 Pazartesi günü okullar tatil edildi...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 14:19
Son dakika: Çanakkale'de kar tatili

Çanakkale'de okullar kar yağışı nedeniyle pazartesi günü tatil edildi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 66 SEFER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda THY, iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise hava ulaşımının sorunsuz gerçekleştiği öğrenildi.

UÇAKLARA DE-ICING İŞLEMİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına 'De-Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor.

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Son dakika: Çanakkale'de kar tatili
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