Erkek kısırlığında yeni umut: Yumurta aktivasyonu

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hiç spermi bulunmadığı saptanan erkeklerde "öncü sperm" belirlenmesine olanak sağlandığını belirterek, bu yöntemle ilk gebeliğin elde edildiğini söyledi. Özel bir tüp bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Recai Pabuçcu, kısırlık nedenlerine bakıldığında yüzde 30'unun erkek nedenli olduğunu belirtti. Azospermi vakanlarında menide canlı sperme rastlanamadığını ifade eden Pabuçcu, "Bu vakalara mikro tese adı verilen biyopsi işlemi yapıldığında ise öncül yuvarlak sperm hücrelerine rastlanabiliyor. Bu hücreler, günümüz tüp bebek tedavilerinde istenilen sonuçları vermiyor. Çünkü yuvarlak öncül sperm hücreleri, yumurtayı sağlıklı şekilde dölleyemiyor" dedi. Japonya'da öncül spermlerin yumurtayı dölleme kapasitelerinin artırıldığını anlatan Pabuçcu, "Elde edilen yuvarlak öncül sperm hücreleri, yumurta içerisine verilmeden önce özel birtakım süreçlerden geçiriliyor ve sonrasında yumurta, uzun süren bir özel teknikle uyarılıyor yani aktive ediliyor. İşlenmiş yuvarlak hücre ve uyarılmış yumurta birleştirilip güzel embriyo gelişimi planlanıyor" bilgilerini verdi. Bu tekniği, Japonya'da Prof. Dr. Atsushi Tanaka'dan gözlemlediklerini belirten Pabuçcu, farelerde başarılı sonuç elde ettikten sonra insan yumurtası üzerinde uygulamaya başladıklarını ve ilk başarılı sonucu aldıklarını belirtti. AA