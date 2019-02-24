Fransa’nın Oscar’ı sahiplerini buldu

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Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte Fransız Xavier Legrand'ın yönettiği "Jusqu'a la garde (Velayet)" en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerine layık görüldü. Lea Drucker bu filmde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülü ise "Guy" filminde rol alan Alex Lutz'a verildi. Jacques Audiard da "Les Freres Sisters" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı. En iyi yabancı film ödülü ise Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın "Une affaire de famille" adlı eserine verildi. Cesar'ın bu yılki "onur ödülü" ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford'a verildi. AA