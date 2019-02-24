İstanbul'da kar yağışı etkiliydi... Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Doğu Anadolu illeri olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken okullar tatil edildi. Vatandaşlar kar yağışının ne kadar devam edeceğini ve bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte bölgelerimize göre detaylı hava durumu...