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’da yarın mi? İstanbul Valiliği 25 Şubat Pazartesi kar tatili açıklaması yaptı mı?

'den gelen son dakika kar yağışı tahminlerinin ardından soğuk hava neredeyse tüm 'yi etkisi altına aldı. 'da uzun süre şiddetli bir şekilde yağan yaşış nedeniyle 'yarın mi' sorusunun cevabı bu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması bekleyen öğrenciler Ali Yerlikaya'ya Twitter'dan 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi' sorusunu yöneltiyor. Peki, 25 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı? Kar tatili olan illeti buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.2.2019 10:33
İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği 25 Şubat Pazartesi kar tatili açıklaması yaptı mı?

Yurdun genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle beyaza büründü. Özellikle 'da yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışının ardından İstanbul'da eğitim gören öğrenciler, yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Önceki senelerde yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmiş ve edilmişti.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT PAZARTESİ
İki gündür yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışının ardından da beyaza bürünmüş İstanbul'un tadını çıkaran öğrenciler, İstanbul Valiliği ve İstanbul Valisi'nin sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor.

Peki yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte kar tatili ile ilgili bütün son dakika gelişmeleri…

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği 25 Şubat Pazartesi kar tatili açıklaması yaptı mı?
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