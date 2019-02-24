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geçiren adam klimanın üzerinde ölü bulundu

’da bimekan erkek şahıs, apartmanın girişinde bulunan klima dış ünitesi üzerinde oturur vaziyette ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yanındaki poşetteki simitler ise dikkat çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 23:23 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 23:39
Kalp krizi geçiren adam klimanın üzerinde ölü bulundu

Olay, 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki klima dış ünitesi üzerinde bir erkek şahsın oturur vaziyette ve hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Kalp krizi geçiren adam klimanın üzerinde ölü bulundu

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.

Olay yerinde inceleme başlatan polis, şahsın üzerinde kimliğe rastlayamadı. Bimekan olduğu öğrenilen şahsın, yanına koyduğu poşette simitlerin olduğu dikkat çekti.

İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen şahıs, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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Kalp krizi geçiren adam klimanın üzerinde ölü bulundu
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