Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?

Yurt genelinde soğuk havalar ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarılarının ardından da İstanbul'da kar yağışı dün itibari ile kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Yoğun bir tipi şeklinde ve şiddetli rüzgarla İstanbul'u beyaza boyayan kar yağışı, bireylerin en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt ararken İstanbul'da yaşayan yurttaşlar ise 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de günlük tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul için saatlik tahminlerle ile hava durumu bilgileri...