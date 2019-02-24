Sahte doktora 9 yıl hapis

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İstanbul Bakırköy'de sahte doktor diplomalı Banu Altıntaş, Filiz Çetin, Saadet Özsoy, Kıymet Kaya ve Semra Sak'ı, yaptığı güzellik operasyonlarıyla mağdur etmişti. Hakkında dava açılan Altıntaş'ın mahkeme, 'Basit dolandırıcılık' suçundan 3 kez 2 yıl 2 ay, tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanuna muhalefet suçundan da 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Çetin ve Özsoy'a karşı bilinçli taksirle yaralama suçundan ayrı ayrı 12 ay hapis cezası veren mahkeme, cezayı 14 bin 400 TL adli para cezasına çevirdi. Sak'a karşı bilinçli taksirle yaralama suçundan verilen 8 ay hapis cezası da 4 bin 800 TL adli para cezasına çevrildi