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Sapanca'da halk otobüsü devrildi: 2 yaralı

'nın Sapanca ilçesinde, karla kaplı yolda kayan halk otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 12:37
Sapanca'da halk otobüsü devrildi: 2 yaralı
Kaza sabah saatlerinde, Sapanca Çamlık mevkiinde meydana geldi. Adliye, Akçay ve Fevziye mahallelerinden Sapanca merkeze yolcu taşıyan Selim Sezer yönetimindeki 54 J 0095 plakalı özel halk otobüsü, karla kaplı yolda kayarak devrildi. Kazada Pınar Kamışoğlu (48) ile kızı yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve kızını Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırdı. Pınar Kamışoğlu buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Sapanca'da halk otobüsü devrildi: 2 yaralı
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