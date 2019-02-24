Türk astronom tuhaf dev yıldız keşfetti

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Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu'nun, rasathanede 2 yıl süren gözlemleri ve analizleri sonucu uzaydaki bir cismin "kimyasal tuhaf" olarak adlandırılan sıcak bir dev yıldız olduğunu keşfetmesi bilim dünyasını heyecanlandırdı. Güneşten iki kat daha sıcak, çapı 5 kat daha kütleli, uzaya 2 bin 100 kat daha fazla ışınım yayan "tuhaf" yıldız, dünyadan 12 katrilyon kilometre uzaklıkta ve 90 milyon yıl yaşında. Kılıçoğlu "Keşfimiz, uzayda daha önce bilinmeyen sırların aydınlatılması açısından bir adım" dedi. AA