Ünlü şarkıcıya 70 yıl hapis kapıda

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GRAMMY ödüllü şarkıcı R. Kelly 10 ayrı cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya. Şarkıcı Chicago'da görülen dava kapsamında 7 yıla kadar hapis cezası alabilir. Cook County Eyalet Savcısı Kim Foxx, Kelly'nin 10 ayrı cinsel istismar vakasıyla suçlandığını, bunların dört mağduru hedef aldığını, olayların yaşandığı dönemde mağdurların en az üçünün 17 yaşından küçük olduğunu açıkladı. Foxx, Kelly'nin yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Savcı, şarkıcının 10 suçlamanın her birinden suçlu bulunması ve yargıcın cezaları arka arkaya vermesiyle Kelly'nin 70 yıl boyunca demir parmaklıklar arkasında kalma ihtimalinin olduğunu söyledi. DIŞ HABERLER