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Yarın hangi illerde ? İşte Valilik tarafından tatil olduğu açıklanan kar tatili ilan edilen iller

Yurdun birçok kesiminde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağdığında öğrenciler için daima araştırma konusu olan “Yarın mi?” sorusu da günün en çok araştırılan konularından oldu. Kar yağışı etkili bir şekilde devam ederken, ’den de son dakika tahmin raporları gelmeye devam ediyor. Yarın hangi illerde okullar tatil akşama doğru netleşmeye başlayacak. Tatil olan illeri anbean haberimizden takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.2.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 12:06
Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte Valilik tarafından tatil olduğu açıklanan kar tatili ilan edilen iller

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde Şubat'ın son günlerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Bazı bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kışla mücadele ekipleri hız kesmeden kar ve buzlanmayla mücadelelerini sürdürürken, öğrenciler de "Yarın hangi illerde okullar tatil?" sorusuna yanıt arıyor…

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? KAR TATİLİ OLAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak eden öğrenciler, valiliklerden yapılacak kar tatili açıklamalarını heyecanla bekliyorlar. Peki yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte resmi açıklamalar ile birlikte yarın okullar tatil olan iller...

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Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte Valilik tarafından tatil olduğu açıklanan kar tatili ilan edilen iller
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