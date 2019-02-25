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15 kişilik minibüsten 44 çıktı

’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli bir minibüste 44 yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 10:49
15 kişilik minibüsten 44 kaçak göçmen çıktı
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 23 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. 15 yolcu kapasiteli minibüste yapılan aramada 32 Afganistan ve 12 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan E.O. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan E.O. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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15 kişilik minibüsten 44 kaçak göçmen çıktı
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