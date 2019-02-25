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17 yaşındaki Yücel, bıçaklanarak öldürüldü

'da 2 kişiyle ettiği kavga sırasında göğsünden bıçaklanan (17), kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 08:15
17 yaşındaki Yücel, bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde Yücel Gültekin ile C.S. ve N.G. arasından henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gültekin, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Gültekin, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan C.S. ve N.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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17 yaşındaki Yücel, bıçaklanarak öldürüldü
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