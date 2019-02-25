BUGÜN NELER OLDU

LeventKız Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'taki evinde vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Annesi doktor randevusu nedeniyle evde değildi. Kapıda bir zorlama tespit edilemedi. Katil zanlısı delilleri yok etmişti, görgü tanığı da yoktu. Bir tek katilin ellerini ve cinayeti aleti bıçağı banyo lavabosunda yıkadığı belirlendi. Tam 19 yıldır zanlı bulunamadı. "Faili Meçhul Cinayetler" dosyasına da giren olayın, zaman aşımına uğramasına sadece 1 yıl kaldı. Üzerinde okul formasıyla katledilen Çağla'nın ailesi SABAH'a konuştu. Gülnur- Nedim Tuğaltay çifti ile ağabey İlker şunları anlattı:19 yıldır her gün ölüyoruz. Aynı acıyı her gün yazıyoruz. Katil serbest ve belki de çok rahat bir yaşam sürüyor. Lütfen çığlığımızı duyun. Kızımızın katili artık aramızda dolaşmasın.Delile ihtiyaç duyulur diye cinayetten sonra evi kapattık. İki yıl boyunca hiç kullanmadık. Sonra da satmak zorunda kaldık. Kapıda zorlama, tecavüz ve hırsızlık izi bulunmadı. Ev dağıtılmamıştı bile...Tanımadığı birini asla eve sokmazdı. Katilin, kızımız eve girerken zorla girdiğini düşünüyoruz.Dosya zaman aşımına uğrayacak. Acımızın katlanmasını istemiyoruz. O evde, günümüz teknolojisi eşliğinde yeni bir "luminol" incelemesi yapılabilir.İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Baran Akcan: "Cinayet dosyalarında zaman aşımının süreleri katilin yakalanmış olması, kimliğinin tespit edilmiş veya edilememiş olması durumlarına göre değişiyor. Bu dosyada katilin kimliği belirlenemediği ve dosya "Fail-i Meçhul" olduğu için 20 yıl süresi var. Gerekli başvurular yapılırsa AİHM dosyanın zaman aşımına uğramaması için devreye girebiliyor."