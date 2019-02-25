4 yaşındaki Ceren kardeşini kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Kars'ta, yaşayan Temel ailesinin tek odalı evinde geçen 5 Şubat günü yangın çıktı. Ayağına düşen ateş parçasıyla uyanan 4 yaşındaki Ceren, evde anne babasının olmadığını fark edince, hemen beşikte uyuyan 7 aylık kardeşi Asmin aklına geldi. Güçlükle de olsa beşiğe ulaşan Ceren, Asmin'i kucaklayarak evden çıkarmayı başardı. Ardından da dedesine giderek durumu anlattı. Minik kızın bu kahramanlığını, Kars Valisi Türker Öksüz mahallede incelemelerde bulunarak halkla bir araya geldiği toplantıda duyurdu. Ceren, "Eğer kardeşimi alıp çıkarmasaydım yanacaktı. Şimdi çok mutluyum. Çünkü ikimiz de hayattayız" dedi./ SABAH