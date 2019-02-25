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'ta duvar çöktü, araçlar askıda kaldı

'ta bir apartman ile sokak arasındaki duvar çöktü, park halindeki 4 otomobil askıda kaldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 05:31 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 05:31
Beşiktaş'ta duvar çöktü, araçlar askıda kaldı

Dikilitaş Mahallesi Bestekar Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesiyle sokak arasında bulunan duvar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken duvarın üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, ön tekerlekleri boşlukta olacak şekilde askıda kaldı.

Duvarın çökmesiyle oluşan gürültüye uyanan apartman sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler askıda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Halat yardımıyla sabitlenen 4 otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

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Beşiktaş'ta duvar çöktü, araçlar askıda kaldı
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