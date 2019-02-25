Boğaz’a su üzerine dev sanat platformu

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İtalya'da Como Gölü'nde, Hollanda'da Amsterdam'da bulunan ve su üzerine kültür sanat etkinliklerinin düzenlendiği dev platformların benzeri İstanbul'a yapılacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haydarpaşa'da yüzen mavna üzerine Boğaz manzaralı konser ve sahne sanatları etkinliklerinin düzenleneceği platform kurulacağını duyurdu. Binali Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Boğaz'da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek olan Boğaziçi Etkinlik Sahnesi İstanbullulara eşsiz bir deneyim yaşatacak. Boğaz siluetinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler dünyada da yankı oluşturacak. Platform 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak.Öte yandan Arnavutköy ilçesinde inşa edilecek "Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu" ise dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte olacak.