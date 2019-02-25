Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı

'da, sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Sakine B.'yi (21), bıçaklayarak yaralayan Muzaffer B. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 12:55
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Olay, önceki gün Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Sakine B., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Muzaffer B. ile sokakta karşılaştı. Boşanma davası süren çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muzaffer B., eşi Sakine B.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen 1 çocuk annesi Sakine B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis tarafından olaydan kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alınan Muzaffer B., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Siparişlerin bulunduğu kolilerden 300 bin lira çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN