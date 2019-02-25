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il genelinde

Yoğun kar yağışı nedeniyle 'nin tamamında edildi. Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 10:36
Çanakkale il genelinde okullar tatil
Çanakkale'nin Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği okulların bugün tatil edildiğini bildirilmesiyle il genelinde okullar tatil edilmiş oldu.

Çanakkale Valiliğinden dün yapılan açıklamada ise merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde okulların tatil edildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan, kar yağışıyla kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.
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Çanakkale il genelinde okullar tatil
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