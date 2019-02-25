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Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı

'de pazarcılık yapan İ.K. (49), eskort sitesi üzerinden anlaştığı kadın tarafından 4 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 12:30
Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı

Eskişehir'de yaşayan İ.K., bir eskort sitesi üzerinden tanıştığı kadın ile cep telefonu aracılığyla mesajlaşarak, ilişki için 4 bin TL'ye anlaştı. Kadın, pazarclılık yaparak geçimini sağlayan İ.K.'ye parayı, verdiği banka hesap numarasına yatırmasını söyledi. İ.K. de Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinden 4 bin TL'yi verilen hesap numarasına taksitler halinde gönderdi. Paranın tamamlanmasının ardından İ.K., randevu için verilen adrese geldi. Saatlerce beklediği kadın ise gelmedi. İ.K., kadının cep telefonunun da kapalı olması üzerine dolandırıldığını anladı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Polise gidip, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ancak bir süre sonra telefon numarası ve banka hesap numarasını da verdiği kadına karşı şikayetinden vazgeçti. Polisin başlattığı soruşturma ise sürüyor.

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Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı
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