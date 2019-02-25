Gaziantep'te 5 saat süren hırsızlık olayı! Tam 3 ton çayı çaldılar

- (Özel) Gaziantep'te 5 saat süren hırsızlık olayı

- Depoya giren silahlı hırsızlar önce alarmı susturup, ardından iş yerinin kepengi kırdı

- Biri gözcü toplam 4 kişi, saatler süren çalışma ile içeride bulunan 3 ton çayı araca taşıdı.



(Fotoğraflı)



Mehmet Bulut

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir depoda meydana gelen ve 5 saat süren hırsızlık olayında, önce iş yerinin alarmını susturdu, ardından ise kepenklerini kırdı. Belinde silah bulunan şahıslar, saatler süren çalışma ile içeride bulunan 3 ton çayı araca taşıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde Sanayi mahallesindeki bir iş yerinin önüne gelen hırsızlar önce iş yerinin güvenlik sistemini devre dışı bıraktı, sonra da kepenkleri kırıp içeri girdi. Belinde silah bulunan hırsızlar, saatler süren çalışma ile içerideki paketler halinde bulunan 3 ton ithal çayı araca yükledi. Sabah saatlerinde iş yerini açan Mehmet Ceylan ise gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. İş yerinin savaş alanına döndüğünü gören Ceylan güvenlik kameralarına baktığında ise bir şok daha yaşadı. Hırsızların yaklaşık 5 saat boyunca depoda bulunan ithal çayı aldığını belirten Ceylan, "Gece saat birde geliyorlar. Kepengi patlatıp, kırıp içeri giriyorlar. Sabaha kadar 5 sefer yapıp çayı boşaltıp, boşaltıp geliyorlar. Hepsi görüntülerde mevcut. Bu bu olayda 150-200 bin liralık kaybım var, mağdurum. Burayı borçlarım nedeniyle zaten zar zor çeviriyorum. Ben bu konuda Gaziantep Emniyetinden ve Valilik'ten destek istiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini ve hırsızların bulunmasını istiyorum. Üç ton ithal çayım vardı dükkanımda. Çayın kilosu şuan kur nedeniyle 55-60 liralara dayanmış durumda. Benim 150-200 bin lira zararım var. Buralarda şuana kadar bu şahıslar 50'den fazla iş yeri soydular. Aynı şahıslar, aynı araçla yaptı bu işi. İki haftada bir soygun yapıp duruyor bunlar. Biz de sürekli mağdur oluyoruz. Perişan haldeyiz. Esnaf olarak yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Yaşanan hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan polis, şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

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