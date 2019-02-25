İstanbul’da kar sevinci! Okullar bir gün tatil edildi

BUGÜN NELER OLDU

Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Tarihi Yarımada'daki beyaz örtü havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Maltepe'de sabah erken saatlerde evlerinden çıkan çocuklar ve aileleri kartopu oynadı. Çatalca'da kar yağışıyla birlikte yollar karla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bugünden itibaren bulutlu ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Cankurtaran Sahili'nde kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bir grup denize girdi.İBB ekipleri kenti etkisi altına alan soğuk ve karlı hava koşullarında sokakta kalan 346 evsizi Esenyurt ve Kayışdağı'ndaki misafirhanelere yerleştirdi.İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda THY, iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. BUDO bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.Diğer taraftan İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.