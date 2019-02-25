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'da kar yağışı... 'den son dakika ve yağış uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? 25 Şubat Pazartesi

'da iki gündür devam eden kar yağışının ardından yağmur etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından eğitime bir gün ara verilmişti. Öte yandan yurt genelinde bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar, "Bugün ve yarın hava nasıl olacak?" Sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 'ye ait son tahmin raporlarına göre ...

Giriş Tarihi: 25.2.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 08:31
İstanbul'da kar yağışı... Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? 25 Şubat Pazartesi

Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından , Tekirdağ, Çanakkale ve Doğu Anadolu illeri olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken okullar tatil edildi. Vatandaşlar kar yağışının ne kadar devam edeceğini ve bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte bölgelerimize göre detaylı ...

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İstanbul'da kar yağışı... Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? 25 Şubat Pazartesi
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