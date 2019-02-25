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Son dakika haberi: 'da bugünokullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 25 Şubat kar tatili açıklaması!

'den gelen son dakika kar yağışı tahminlerinin ardından soğuk hava neredeyse tüm 'yi etkisi altına aldı. 'da uzun süre şiddetli bir şekilde yağan yaşış nedeniyle 'bugün mi' sorusunun cevabı bu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması bekleyen öğrenciler Ali Yerlikaya'ya Twitter'dan 'İstanbul'da bugün okullar tatil mi' sorusunu yöneltiyordu. İstanbul Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 24.2.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 08:39
Son dakika haberi: İstanbul'da bugünokullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 25 Şubat kar tatili açıklaması!

Yurdun genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle beyaza büründü. Özellikle 'da yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışının ardından İstanbul'da eğitim gören öğrenciler, bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyordu. Önceki senelerde yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmiş ve edilmişti.

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT PAZARTESİ
İki gündür yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışının ardından da beyaza bürünmüş İstanbul'un tadını çıkaran öğrenciler, İstanbul Valiliği ve İstanbul Valisi'nin sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyordu.

Peki bugün İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Az önce İstanbul Valiliğinden resmi açıklama geldi. İşte kar tatili ile ilgili bütün son dakika gelişmeleri…

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Son dakika haberi: İstanbul'da bugünokullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 25 Şubat kar tatili açıklaması!
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