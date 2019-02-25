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Kaçarken çamura saplanınca yakayı ele verdi

'de bir iş yerinden 21 bin 750 lira çaldığı iddia edilen Türkmenistan uyruklu şüpheli , kaçarken çamura saplanması sonucu vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 17:49

Alınan bilgiye göre, Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde, süt toplama merkezinden motosikletiyle kaçarak çıkan bir kişiyi takip eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Türkmenistan uyruklu G.P. olduğu belirlenen şüpheli. köylülerin ve devriye ekibinin takibi sonucu. boş arazide çamura saplanmış vaziyette yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çalındığı iddia edilen 21 bin 750 lira bulundu. Gözaltına alınan G.P, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaçarken çamura saplanınca yakayı ele verdi
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