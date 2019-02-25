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'da ortakların kavgasında kan döküldü

’nın Şehzadeler ilçesinde, iki iş ortağı arasında çıkan kavgada Salih Z. (43), Erhan Günay'ı (41) tabanca ile sol gözünden vurarak ağır yaraladı. Günay tedaviye alınırken, Salih Z. olay yerinden kaçtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 22:29
Manisa'da ortakların kavgasında kan döküldü

Olay, saat 19.30 sıralarında Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi.

ÇİĞ KÖFTECİDE KAVGA

10 gün önce açtıkları çiğ köfteci dükkanında ortaklar Erhan Günay (41) ve Salih Z. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Poşette bulduğu 300 bin lirayı sahibine teslim etti

GÖZÜNDEN VURDU

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Salih Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay'a ateş etti. Mermilerden biri sol gözüne isabet eden Erhan Günay kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, Salih Z. kendine ait 48 VD 411 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erhan Günay, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan Salih Z. için arama çalışması başlattı.

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Manisa'da ortakların kavgasında kan döküldü
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