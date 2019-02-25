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'dan 'ya seyahat etti!

'ya ait küçük bir , kadın ayakkabısının içinde 'ya kadar seyahat etti. Yılanın 15 bin kilometrelik yol boyunca deri değiştirdiği belirtildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 16:27

CNN'de yer alan habere göre, Moira Boxall adlı kadın tatil için gittiği Avustralya'nın Queensland eyaletinden İskoçya'nın Glasgow kentine döndüğünde valizindeki ayakkabının içinde küçük bir pitonla karşılaştı.

Yılanın 15 bin kilometrelik yol boyunca deri değiştirdiği de belirtildi.

Boxall'ın daha sonra hayvan kurtarma ekibine ulaştığı ve pitonun ekip tarafından karantina altına alındığı ifade edildi.

Meksika'da 2016'da bir yolcu uçağının kabinine giren yılan korku dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Yılan görevliler tarafından yakalanmıştı.

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Piton Avustralya'dan İskoçya'ya seyahat etti!
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