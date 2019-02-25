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'ta ameliyatta ölen hastanın yakınları, hastaneyi birbirine kattı

'ta böbrek rahatsızlığı nedeniyle girdiği ameliyatta yaşamını yitiren 'in (46) yakınları, sağlık personeline saldırıp, binanın camlarını kırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 23:21
Sivas'ta ameliyatta ölen hastanın yakınları, hastaneyi birbirine kattı

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. Üroloji servisinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve bugün ameliyata alınan Turan Aydemir, operasyon sırasında hayatını kaybetti. Hastane çalışanları, Aydemir'in ailesi ile görüşerek ölüm haberini bildirdi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Aydemir'in bazı yakınları sağlık personeline saldırdı. Hastane güvenliğinin yetersiz kalması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında Aydemir'in yakınları hastane içerisindeki Türk Sağlık-Sen odasının camlarını kırdı. İçeride kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Aydemir'in yakınları müdahalenin ardından hastaneden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan hastane çalışanlarının olayı yara almadan atlattığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta ameliyatta ölen hastanın yakınları, hastaneyi birbirine kattı
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