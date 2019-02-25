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Son dakika.. Annesini öldürüp köpeğine yedirdi

İşsiz ve bağımlısı genç annesini öldürüp köpeğine yedirmiş. Polis ekipleri günlerdir kayıp olan 66 yaşındaki kadının uyuşturucu bağımlısı oğlunun evine yaptığı baskında şoke eden gerçekle karşı karşıya kaldı. Yaşlı kadının öldürülüp parçalara bölündüğünü ve evdeki köpeğe yedirildiğini duyurdu. Dünya gündemine son dakika olarak düşen olay dehşete düşürdü...

Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 12:55
Son dakika.. Annesini öldürüp köpeğine yedirdi

Günlerdir kayıp olan 66 yaşındaki kadını arama çalışmaları kapsamında kadının, işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olan oğlu Alberto Sanchez Gomez'in (26) evi arandı.

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Son dakika.. Annesini öldürüp köpeğine yedirdi
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