Son dakika haberi: Mersin’de balıkçı ağına takıldı! Herkesi şakına çevirdi
Mersin’de yaşanan son dakika olayı herkesi şaşkına çevirdi. Akdeniz açıklarında balık avlayan trolün ağına takılan şeyi görenler gözlerine inanamadı. Şaşkınlık yaşayan balıkçılar avı Mersin Taşucu Limanına getirmek zorunda kaldı.
Giriş Tarihi: 25.2.2019 18:33Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 18:42
Mersin'de Akdeniz açıklarında yaşanan son dakika olayı herkesi şaşkına çevirdi.
Akdeniz açıklarında Türk karasuları içinde balık avlayan Faruk Reis adlı trolün ağına yaklaşık 10 metrelik bir yat takıldı.