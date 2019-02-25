Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Mersin’de balıkçı ağına takıldı! Herkesi şakına çevirdi

haberi: Mersin’de balıkçı ağına takıldı! Herkesi şakına çevirdi

Mersin’de yaşanan olayı herkesi şaşkına çevirdi. açıklarında balık avlayan trolün ağına takılan şeyi görenler gözlerine inanamadı. Şaşkınlık yaşayan balıkçılar avı Mersin Taşucu Limanına getirmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 18:42
Son dakika haberi: Mersin’de balıkçı ağına takıldı! Herkesi şakına çevirdi

Mersin'de Akdeniz açıklarında yaşanan son dakika olayı herkesi şaşkına çevirdi.

Akdeniz açıklarında Türk karasuları içinde balık avlayan Faruk Reis adlı trolün ağına yaklaşık 10 metrelik bir yat takıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Mersin’de balıkçı ağına takıldı! Herkesi şakına çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN