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Tır ve işçi servisleri karda mahsur kaldı

Hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 'ta, haftanın ilk iş günü ara sokaklarda tır ve işçi servisleri mahsur kalarak zor anlar yaşadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 08:44
Tır ve işçi servisleri karda mahsur kaldı
Kent genelinde hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Ana arterlerde sorun yaşanmazken, birçok ilçede ara sokaklarda kar birikintileri oluştu. Esenyurt'ta sabah işe gitmek isteyen işçi servisleri kar birikintileri arasında kalarak zor anlar yaşadı. Seyir halinde tonlarca ağırlıktaki bir tır karlar arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yoğun uğraşları ile tır karlar arasından çıkarılmaya çalışıldı. Bazı işçi servislerinin ise ara sokakta karlar içinde mahsur kaldığı görüldü.
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Tır ve işçi servisleri karda mahsur kaldı
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