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Son dakika haberi: Bugün olacak mı? 'da okullar tatil mi? İşte 25 Şubat Pazartesi bugün tatil olan iller

Yurdun birçok kesiminde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağdığında öğrenciler için daima araştırma konusu olan “Bugün mi?” sorusu da günün en çok araştırılan konularından oldu. Kar yağışı etkili bir şekilde devam ederken, ’den de son dakika tahmin raporları gelmeye devam ediyor. Özellikle kar yağışı alan , , gibi illerde öğrenciler valilerden kar tatili haberi bekliyorlar. Tatil olan illeri anbean haberimizden takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.2.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 08:09
Son dakika haberi: Bugün okullar tatil olacak mı? İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 25 Şubat Pazartesi bugün tatil olan iller

Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde Şubat'ın son günlerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Bazı bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kışla mücadele ekipleri hız kesmeden kar ve buzlanmayla mücadelelerini sürdürürken, öğrenciler de "Bugün hangi illerde okullar tatil?" sorusuna yanıt arıyor…

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? KAR TATİLİ OLAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak eden öğrenciler, valiliklerden yapılacak kar tatili açıklamalarını heyecanla bekliyorlar. Peki bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte resmi açıklamalar ile birlikte bugün okullar tatil olan iller...

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Son dakika haberi: Bugün okullar tatil olacak mı? İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 25 Şubat Pazartesi bugün tatil olan iller
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