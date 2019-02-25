- Yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayan profesör hakkında rapor bekleniyor



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yasak aşk yaşadığı kadını bıçaklayarak ağır yaralayan ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan profesör doktor hakkında ceza ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için beklenen akıl sağlığı raporu nedeniyle duruşma ertelendi.

20 Nisan'da Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Spor Salonu önünde meydana gelen olayda Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde görevli Prof. Dr. Fuat Duygulu, 2011 yılında hastanede tanıştığı ve bir süre yasak ilişki yaşadığı Sibel İ. isimli kadın ile yeniden birlikte olmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Fuat Duygulu, araçtan aldığı bıçak ile talihsiz kadını karnından ve kolundan ağır yaraladı. Sibel İ. isimli kadın hastaneye kaldırılırken, Prof. Dr. Fuat Duygulu 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat Duygulu (49) ve avukatlar hazır bulundu. Mağdur kadın Sibel İ.(38) ise duruşmaya katılmadı.

SANIK PROFESÖR: "ŞUURSUZCA BİR HAREKETTİ"

49 yaşındaki evli, 1 çocuk babası tutuklu sanık Prof. Dr. Fuat Duygulu Eylül ayında görülen duruşmanın ilk celsesinde savunmasında, "4-5 yıldır tanıştığım bir bayandı. Kendisi ile ilişkimiz vardı, zaman zaman birlikte de olmuştuk. Bu sürede kendisine 10 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere iki ayrı borç para vermiştim. Bir süredir görüşmüyorduk. Olay günü yeniden görüşmek istedim. Kadir Has Spor Salonu'nda olduğunu söyledi, oraya gittim, aracıma geldi, şarjını unutmuş, gidip aldıktan sonra geri geldi. Biraz araçta konuştuk, görüşmeye devam etmek için eşimden ayrılmamı istedi. Ben de borcumu istedim, hakaret ve küfürleşmeler oldu ve araçtan indi. Ben de psikolojik stres altındaydım, canına kast etmeyi, hatta yaralamayı bile düşünmedim. Fevri stres altında bıçakla vurdum. Evli olduğumu biliyordu, arabada bulunan çakı bıçağı ile bıçakladım, şuursuzca bir hareketti" diye savunma yapmıştı.

NİSAN AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanık hakkında beklenen rapor nedeniyle duruşmayı Nisan ayına erteledi. Mahkeme, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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