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Baldıza davasında kavga!

'te, enişte Ö.T.'nin, 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ardından tarafların yakınları arasında kavga çıktı. İki tarafın tekme tokat birbirine girdiği kavgayı polis ayırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 17:19
Baldıza cinsel istismar davasında kavga!

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması, eksik evrakların tamamlanması için erteledi. Duruşma bitiminde adliye önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Adliyede görevli polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Ancak kavga büyüdü. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Birbirlerine tekme tokat saldıran taraflar gelen takviye ekipler sayesinde ayrıldı. Polis otolarına bindirilerek adliyeden uzaklaştıran tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Baldıza cinsel istismar davasında kavga!
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