Bayrağımız beyaz kıtada dalgalanıyor

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Antarktika'ya giden Türk bilim insanları Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nı kurdu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde beyaz kıtaya giden Türk bilim insanları, zorlu bir yolculuğun ardından Horseshoe Adası'na ulaştı. Ağırlığı yaklaşık 6 ton olan 3 modülü mavna, zodyak botlar ve helikopterle karaya taşıyan bilim insanları, bir hafta süren yoğun çalışmaların ardından modüllerin kurulumunu tamamladı. Çalışmalara, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de destek verdi. Ve sonunda Horseshoe Adası'nda 2019-2022 döneminde hizmet verecek Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu. Kampın kurulmasıyla Horseshoe Adası'nda Türk bayrağı göndere çekildi. Söz konusu bilim kampının kurulumuyla Türkiye, Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde "danışman ülke" statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaştı. Seferin lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy şöyle konuştu: "Bu bilim kampının çok büyük önemi var. Türkiye'den 14 bin kilometre uzaklıktaki kıtaya gelen bilim insanlarına çalışmalarını yaparken rahatlık sağlayacak bilim kampımız, 3 sene yaz sezonunda hizmet verecek. Horseshoe Adası'nda büyük bir fırtınaya yakalandık."Antarktika'da herhangi bir hava tahminini yapamadığınız, yapılan tahminlerde bile beklentileri hiçbir zaman karşılamayan bir süreç içerisine giriyorsunuz."SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Doç. Dr. Burcu Özsoy ile uydu telefonu aracılığıyla görüşerek bilgi aldı. Varank, "Çok gururlandıran bir tablo. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak, sancağımızı dalgalandırmak bizler için gurur verici" dedi.