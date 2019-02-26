Bitlis'te, 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli, çaldıkları ziynet eşyaları, saat, tespit ve tabletlerle yakalandı.

?İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 10 evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı 38 saat, 20 tespih, 1 künye, 12 altın yüzük, 1 kolye, 2 tablet, 1 altın küpe, 1 altın kelepçe bilezik ve 1 sekizli çeyrek altın kolye ele geçirildi.

İsimleri açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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