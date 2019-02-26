Çağla dosyası 19 yıl sonra yeniden

BUGÜN NELER OLDU

Şişli'de 19 yıl önce vahşi bir cinayete kurban giden Çağla Tuğaltay'ın zaman aşımına uğramasına 1 yıl kalan dosya- sı, SABAH'ın haberi üzerine yeniden incelenecek. Cinayet soruşturmasının ifade tutanakları, cep telefonu kayıtları, baz istasyonu ve HTS raporları, parmak izleri, DNA ve kan örnekleri gözden geçirilecek. 5 Haziran 2000'de okuldan çıktıktan sonra gittiği Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'taki evinde 15 yaşındayken öldürülen ve katili hâlâ tespit edilemeyen Çağla Tuğaltay'ın cinayet dosyası yeniden açılıyor. Boğazı kesilerek öldürülen Çağla'nın faili meçhul kalan cinayet dosyası, zaman aşımına uğramasına 15 ay kala SABAH'ın haberi üzerine raftan indiriliyor. Cinayet Masası ekipleri, "Fail-i Meçhul Cinayetler" klasöründeki dosyada yer alan ifadeleri incelemeye alınacak. Polis, günümüzün kriminal imkân ve teknik donanımlarıyla yeni bir yol haritası çizecek. İfade tutanaklarının, olay yerinden ve kişilerden alınan kan ve DNA örneklerinin de yeniden incelenmesinin beklendiği ifade ediliyor.Bu kapsamda dosyadaki HTS (cep telefonu sinyalleri) kayıtlarına yeniden bakılacak. Geçmişten günümüze yapılan tüm ihbarlar da en ince ayrıntılarına kadar gözden geçirilecek. Soruşturmada varsa eksiklikler tamamlanacak. Cinayetin ardından ellerini ve suç aleti bıçağı evin banyosunda yıkadığı saptanan katil zanlısıyla ilgili olay yeri tutanakları ve evin farklı noktalarındaki silik parmak izleri de yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak. SABAH'a konuşan Çağla'nın ailesi, "Katilin vicdanı olsa 19 yıl saklanmaz ortaya çıkardı. Cinayeti duyan, öğrenen veya kulak misafiri olan birileri olduysa lütfen ihbarda bulunsun" dedi. Aile, fail-i meçhul cinayetlerde başvuru halinde zaman aşımı sürelerinin uzatılmasını sağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru için de süreç başlatacak.