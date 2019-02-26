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Cezaevinden izinli gelen adam evinde öldürüldü

'da 3 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla hükümlü olduğu cezaevinden izinli çıkıp evine gelen Mehmet Altınbilek, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından önce dövüldü, ardından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Eşi gözleri önünde öldürülen Ayşe Altınbilek de engellemeye çalıştığı saldırganlar tarafından dövüldü.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 17:30
Cezaevinden izinli gelen adam evinde öldürüldü

Mehmet Altınbilek (28), 2016 yılında işlenen cinayeti azmettirtiği iddiasıyla hükümlü olduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden izinli çıkarak, Karaman Nefise Sultan Mahallesi 249 Sokak'tak evine geldi. Bugün saat 14.00 sıralarında, Altınbilek'in eşi Ayşe Altınbilek ile oturduğu sırada evin kapı zili çaldı. İddiaya göre kapıyı açan Mehmet Altınbilek, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Eşinin dövüldüğünü gören Ayşe Altınbilek saldırganlara müdahale etmek istedi. Ancak saldırganlar, Ayşe Altınbilek'i de dövdü. Saldırganlar, daha sonra da Mehmet Altınbilek'i başından tabancayla tek kurşunla vurup, kaçtı.

Ağır yaralanan Mehmet Altınbilek, eşinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Altınbilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evde olaya şahit olan ve sinir krizi geçirdiği için konuşamayan Mehmet Altınbilek'in eşi Ayşe Altınbilek gözyaşları içinde ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Cezaevinden izinli gelen adam evinde öldürüldü
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