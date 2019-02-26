CHP'ye Bodrum'da Mustafa Saruhan şoku! Mustafa Saruhan kimdir?

İl Seçim Kurulu'nun Mustafa Saruhan kararından sonra CHP parti yöneticileri üst düzey olarak toplandı. Şimdi Bodrum'da neler olacak? CHP tarafından Bodrum Belediye Başkan adayı yapılan Mustafa Saruhan'ın adaylığı hakkında verilmiş mahkumiyet kararı olduğu için İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Mustafa Saruhan kimdir? İşte kritik gelişmenin detayları...

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın daha önce hakkında verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulduğu, Kurulun ise Saruhan'ın aday olmasında sakınca olmadığına dair karar verdiği belirtildi.

Ancak geçen cumartesi günü İl Seçim Kuruluna bu kararla ilgili itirazda bulunuldu.

İl Seçim Kurulu, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığını düşürdü.

Karar sonrası, partinin üst düzey yöneticilerinin acil olarak toplantı yaptığı öğrenildi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.

MUSTAFA SARUHAN KİMDİR?

Mustafa Saruhan, 1969 yılında Bodrum'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversites'nde Kamu Yönetimi Bölümü okuyor. Önce Yalıkavak Belediyesi'nde zabıta memuru, daha sonra zabıta amiri olarak çalıştı. 2004 yılından itibaren, belediye başkanlığı yaptı. Yalıkavak Belediyesi'nin kapanması ile 2014 seçimlerinde CHP'den Bodrum Belediye Meclis üyesi seçildi ve halen bu görevi sürdürüyor.

Mustafa Saruhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Muğla İli, Bodrum İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.