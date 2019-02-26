Çocukları taciz eden dizi oyuncusunu ağabey yakaladı!

Korkunç olayla ilgili hazırlanan iddianameye göre; İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğu Ş.A., Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. 36 yaşındaki Suat E. sahte hesap açmış, yaşını 18 olarak göstermişti.

Oyuncu bir süre sonra, çocuğa cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler atmaya başladı. Tehditle çocuktan da bunları istedi. Korkan çocuk, ağabeyine durumu anlattı. Ağabey O.A., kız kardeşinin yerine Suat E. ile yazışmaya başladı. Bir süre sonra da buluşmak istediğini söyledi.

UTANMAZ SAVUNMA...

Randevu yerine geldiğinde ağabey O.A. ile arkadaşları, Suat E.'yi yakaladı. Dövdükten sonra da polise teslim ettiler.

Suat E., ifadesinde mesajları kabul etti ve "Kızı büyük sandım. Rızası vardı" diye kendini savundu. Üstelik çocukla buluşmak için gittiği yerde saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Birçok dizide rol alan Suat E. önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak. Suat E.'nin sosyal medyada 4 bin 500 çocuk takip ettiği ortaya çıktı.