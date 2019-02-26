Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Holding ve şirketlerle ilgili "spekülatif paylaşımlara" gözaltı

Holding ve şirketlerle ilgili "spekülatif paylaşımlara" gözaltı

, 'nin önde gelen holding ve şirketleriyle ilgili yanıltıcı ve spekülatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.2.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 23:33
Holding ve şirketlerle ilgili spekülatif paylaşımlara gözaltı

Ekonomi yönetiminden edinilen bilgiye göre, sosyal medyada B.H. takma ismiyle Türkiye'nin önde gelen yerli ve yabancı holding ile şirketleri hakkında asılsız ve yanıltıcı iddialarda bulunan kişiyle ilgili, paylaşımlarda ismi geçen şirketler ve bazı ekonomi kurumları suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında B.H'nin gerçek kimliğinin G.T olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına alındı.

Ekonomi yönetimi, farklı hesaplardan piyasalara ve ekonomiye dair asılsız paylaşım yapılarak güvensizlik yaratılmasına izin verilemeyeceğini bildirdi.

BDDK'dan yeni düzenleme! Hangi ürüne ne kadar taksit var? İşte ürün ürün kredi kartı taksit sayıları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Holding ve şirketlerle ilgili "spekülatif paylaşımlara" gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN